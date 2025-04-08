  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Куртуа о матче с Арсеналом: Это команда, которую трудно сломить
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Куртуа о матче с Арсеналом: Это команда, которую трудно сломить

Лига Чемпионов

Вратарь Реала высказался о матче Лиги Чемпионов

Куртуа о матче с Арсеналом: Это команда, которую трудно сломить

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вратарь "Реала" Тибо Куртуа прокомментировал матч Лиги Чемпионов против "Арсенала".

По словам бельгийского голкипера, он уважает лондонский клуб и похвалил команду за игру.

"Я очень уважаю "Арсенал" и многих друзей, которые поддерживают "Арсенал". Я знаю, что они отлично выступают и были близки к победе в Премьер-лиге.

Они хорошо играют, у них молодая команда и хорошее сочетание опытных игроков. Они хорошо защищаются, высоко прессингуют, хорошо играют в защите, быстро контратакуют, и у них есть игроки, которые могут легко забивать.

Мы знаем, что это команда, которую трудно сломить, и она тоже может забивать, поэтому я очень уважаю их.

Мы проанализировали их и надеемся причинить им боль. Но они отлично играют, и это лишь вопрос времени, когда они выиграют ещё один трофей. Но, надеюсь, не в Лиге чемпионов в этом году", - заявил Куртуа.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что первый матч 1/4 финала между "Арсеналом" и "Реалом" состоится 8 апреля и начнётся в 22:00 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Анчелотти об Артете: Он делает фантастическую работу
yellow-arrow
Анчелотти похвалил капитана Арсенала, который покинул Реал
yellow-arrow
Рыбак для Гарри Кейна. Франческо Ачерби справлялся с раком, алкоголизмом и Эрлингом Холандом
Арсенал (Лондон) Лига чемпионов Тибо Куртуа Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости