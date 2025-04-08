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Куртуа о матче с Арсеналом: Это команда, которую трудно сломить
Вратарь Реала высказался о матче Лиги Чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь "Реала" Тибо Куртуа прокомментировал матч Лиги Чемпионов против "Арсенала".
По словам бельгийского голкипера, он уважает лондонский клуб и похвалил команду за игру.
"Я очень уважаю "Арсенал" и многих друзей, которые поддерживают "Арсенал". Я знаю, что они отлично выступают и были близки к победе в Премьер-лиге.
Они хорошо играют, у них молодая команда и хорошее сочетание опытных игроков. Они хорошо защищаются, высоко прессингуют, хорошо играют в защите, быстро контратакуют, и у них есть игроки, которые могут легко забивать.
Мы знаем, что это команда, которую трудно сломить, и она тоже может забивать, поэтому я очень уважаю их.
Мы проанализировали их и надеемся причинить им боль. Но они отлично играют, и это лишь вопрос времени, когда они выиграют ещё один трофей. Но, надеюсь, не в Лиге чемпионов в этом году", - заявил Куртуа.
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Напомним, что первый матч 1/4 финала между "Арсеналом" и "Реалом" состоится 8 апреля и начнётся в 22:00 по киевскому времени.
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