Куртуа о матче с Арсеналом: Это команда, которую трудно сломить

Вратарь "Реала" Тибо Куртуа прокомментировал матч Лиги Чемпионов против "Арсенала".

По словам бельгийского голкипера, он уважает лондонский клуб и похвалил команду за игру.

"Я очень уважаю "Арсенал" и многих друзей, которые поддерживают "Арсенал". Я знаю, что они отлично выступают и были близки к победе в Премьер-лиге.

Они хорошо играют, у них молодая команда и хорошее сочетание опытных игроков. Они хорошо защищаются, высоко прессингуют, хорошо играют в защите, быстро контратакуют, и у них есть игроки, которые могут легко забивать.

Мы знаем, что это команда, которую трудно сломить, и она тоже может забивать, поэтому я очень уважаю их.

Мы проанализировали их и надеемся причинить им боль. Но они отлично играют, и это лишь вопрос времени, когда они выиграют ещё один трофей. Но, надеюсь, не в Лиге чемпионов в этом году", - заявил Куртуа.