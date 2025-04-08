Анчелотти похвалил капитана Арсенала, который покинул Реал

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мыслями о Мартине Эдегоре, который не заиграл под его руководством в королевском клубе.

"Мартин Эдегор был невероятным талантом уже в 16 лет, когда он только перешел в "Реал". Так же и сейчас. Для него не нашлось места в команде, чтобы показать свой уровень, поэтому он решил уйти в другой клуб, чтобы получить шанс проявить себя. Он ушел в один из лучших клубов Европы и играет на самом высоком уровне".

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Добавим, что в этом сезоне Мартин Эдегор забил 5 голов и отдал 8 ассистов в 34 играх за "Арсенал" во всех турнирах.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "Арсеналом" и "Реалом" состоится 8-го апреля. Начало игры в 22:00.