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Анчелотти об Артете: Он делает фантастическую работу

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Тренер Реала о своём визави

Анчелотти об Артете: Он делает фантастическую работу

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Реала" отметил работу наставника "Арсенала" Микеля Артеты.

По словам итальянского специалиста, благодаря Артете "Арсенал" в будущем станет сильнее.

"Артета вывел эту команду на вершину европейского футбола, он делает фантастическую работу и создал полноценную команду.

В Европе не так много команд, которые являются полноценными. Есть много команд, которые хорошо что-то делают, но не так много команд, которые делают так много всего, как "Арсенал".

Они находятся в верхней части турнирной таблицы Премьер-лиги и вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов. В будущем команда станет сильнее, так что, конечно, проделанная им работа была фантастической", - заявил Анчелотти.

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Напомним, что "Арсенал" встретится с "Реалом" в первом матче 1/4 финала 8 апреля. Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
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