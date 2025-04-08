Анчелотти об Артете: Он делает фантастическую работу

Тренер "Реала" отметил работу наставника "Арсенала" Микеля Артеты.

По словам итальянского специалиста, благодаря Артете "Арсенал" в будущем станет сильнее.

"Артета вывел эту команду на вершину европейского футбола, он делает фантастическую работу и создал полноценную команду.

В Европе не так много команд, которые являются полноценными. Есть много команд, которые хорошо что-то делают, но не так много команд, которые делают так много всего, как "Арсенал".

Они находятся в верхней части турнирной таблицы Премьер-лиги и вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов. В будущем команда станет сильнее, так что, конечно, проделанная им работа была фантастической", - заявил Анчелотти.