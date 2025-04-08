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Анчелотти четко очертил главную цель Реала на этот сезон
В королевском клубе думают только о трофеях
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти очертил главную цель клуба на этот сезон.
У нас есть все ресурсы для того, чтобы бороться за каждый титул до самого конца. Иначе меня бы здесь не было. Я бы подумал о том, чтобы уйти в отпуск. Мы должны побеждать, мы должны думать только об этом, потому что мы — "Реал Мадрид".
Команда Карло Анчелотти находится на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от "Барселоны" на 4 очка после 30-ти сыгранных туров. Также "сливочные" разыграют с "сине-гранатовыми" Кубок Испании в этом сезоне.
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Добавим, что "Реал" проведет первый матч в 1/4 финала Лиги чемпионов против "Арсенала" на "Эмирейтс" во вторник, 8-го апреля. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.
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