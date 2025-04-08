  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Анчелотти четко очертил главную цель Реала на этот сезон
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анчелотти четко очертил главную цель Реала на этот сезон

Лига Чемпионов

В королевском клубе думают только о трофеях

Анчелотти четко очертил главную цель Реала на этот сезон

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти очертил главную цель клуба на этот сезон.

У нас есть все ресурсы для того, чтобы бороться за каждый титул до самого конца. Иначе меня бы здесь не было. Я бы подумал о том, чтобы уйти в отпуск. Мы должны побеждать, мы должны думать только об этом, потому что мы — "Реал Мадрид".

Команда Карло Анчелотти находится на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от "Барселоны" на 4 очка после 30-ти сыгранных туров. Также "сливочные" разыграют с "сине-гранатовыми" Кубок Испании в этом сезоне.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что "Реал" проведет первый матч в 1/4 финала Лиги чемпионов против "Арсенала" на "Эмирейтс" во вторник, 8-го апреля. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

Читайте такжеАнчелотти похвалил капитана Арсенала, который покинул Реал
По теме
yellow-arrow
Арсенал - Реал: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
yellow-arrow
Анчелотти об Артете: Он делает фантастическую работу
yellow-arrow
Анчелотти похвалил капитана Арсенала, который покинул Реал
Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Espana
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости