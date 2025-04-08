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Арсенал - Реал: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

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Арсенал - Реал: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Восьмого апреля состоятся первые четвертьфинальные поединки Лиги чемпионов 2024/25. В одном из них лондонский "Арсенал" на своем поле сыграет против действующего победителя турнира мадридского "Реала".

Перед этим матчем мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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квиз от UA-Футбол
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