Арсенал - Реал: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Восьмого апреля состоятся первые четвертьфинальные поединки Лиги чемпионов 2024/25. В одном из них лондонский "Арсенал" на своем поле сыграет против действующего победителя турнира мадридского "Реала".

Перед этим матчем мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.