Юрген Клинсманн: Матч между Интером и Баварией достоин финала Лиги чемпионов

Юрген Клинсманн считает стыдом тот факт, что два его бывших клуба – "Интер" и "Бавария" – встретятся уже в четвертьфинале Лиги чемпионов, ведь, по его мнению, обе команды заслуживают место в финале.

"Я буду болеть за красивый футбол. Я играл за обе команды, но хочу присутствовать, хочу приехать на "Сан-Сиро" и поддержать "Интер". Жаль, что это противостояние случилось уже в четвертьфинале. Это мог быть финал – еще и в Мюнхене. Представьте, как бы это было прекрасно", – сказал Клинсманн.

Финал Лиги чемпионов 2025 года пройдет именно на "Альянц Арене", домашнем стадионе "Баварии", и Клинсманн признает, что это станет дополнительной мотивацией для мюнхенцев. В то же время он верит, что "Интер" способен пройти весь путь.

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"Конечно, "Бавария" хочет выиграть турнир любой ценой, ведь финал пройдет у них дома. Как часто бывает возможность сыграть в финале Лиги чемпионов на собственном стадионе? Но пришло время "Интеру" снова выиграть еврокубок. На мой взгляд, у них отличный состав – фактически две команды, по два игрока на каждую позицию. Они играют в приятном стиле – в схеме 3-5-2, с постоянными изменениями позиций. Я улыбаюсь, когда вижу, как Бастони оказывается на левом фланге и выполняет навесы. За "Интером" приятно наблюдать", – Клинсманн.

Добавим, что первый матч между "Баварией" и "Интером" состоится на "Альянц Арене" в Мюнхене 8 апреля. Ответный матч состоится на "Сан-Сиро" 16 апреля.