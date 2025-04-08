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Ханси Флик отреагировал на травму ключевого защитника Боруссии Дортмунд

Лига Чемпионов

Искренне жаль 

Ханси Флик отреагировал на травму ключевого защитника Боруссии Дортмунд

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер "Барселоны" Ханси Флик посетил пресс-конференцию накануне первого матча 1/4 финала ЛЧ против "Боруссии Дортмунд", где отреагировал на травму ключевого защитника немцев Нико Шлоттербека.

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"Я всегда предпочитаю играть против сильнейшего состава. Я очень хорошо знаю Нико. Он – великолепный центральный защитник. Мне искренне жаль, что он не сможет сыграть. Я желаю ему всего наилучшего", – сказал Флик.

Добавим, что первый матч между командами состоится уже завтра, 9 апреля, в Барселоне. Ответный матч запланирован на 15 апреля.

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Боруссия (Дортмунд) Лига чемпионов Барселона Ханси Флик Нико Шлоттербек
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Опубликовал: Алексей Полищук
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