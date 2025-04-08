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Тренер ПСЖ прокомментировал игру против Астон Виллы в четвертьфинале ЛЧ

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Специалист выступил на пресс-конференции

Тренер ПСЖ прокомментировал игру против Астон Виллы в четвертьфинале ЛЧ

Фото - UEFA.com

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Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике поделился своим мнением о сопернике его команды в ЛЧ - "Астон Вилле".

"Унаи Эмери - великолепный тренер. "Астон Вилла" - великолепная команда. Они стали лучшими за последние два года благодаря Эмери. Они похожи на нас, с большим количеством разноплановых игроков. Трудно предсказать, кто будет играть, особенно после зимнего трансферного окна, когда они хорошо усилились. Это будет открытый и тяжелый матч для обеих команд", - сказал специалист.

Добавим, что первый матч четвертьфинала ЛЧ "ПСЖ" - "Астон Вилла" стартует 9 апреля в 22:00 по киевскому времени.

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Унаи Эмери Луис Энрике Пари Сен-Жермен Астон Вилла
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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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