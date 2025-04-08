Тренер ПСЖ прокомментировал игру против Астон Виллы в четвертьфинале ЛЧ

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике поделился своим мнением о сопернике его команды в ЛЧ - "Астон Вилле".

"Унаи Эмери - великолепный тренер. "Астон Вилла" - великолепная команда. Они стали лучшими за последние два года благодаря Эмери. Они похожи на нас, с большим количеством разноплановых игроков. Трудно предсказать, кто будет играть, особенно после зимнего трансферного окна, когда они хорошо усилились. Это будет открытый и тяжелый матч для обеих команд", - сказал специалист.