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Тренер ПСЖ прокомментировал игру против Астон Виллы в четвертьфинале ЛЧ
Специалист выступил на пресс-конференции
Фото - UEFA.com
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике поделился своим мнением о сопернике его команды в ЛЧ - "Астон Вилле".
"Унаи Эмери - великолепный тренер. "Астон Вилла" - великолепная команда. Они стали лучшими за последние два года благодаря Эмери. Они похожи на нас, с большим количеством разноплановых игроков. Трудно предсказать, кто будет играть, особенно после зимнего трансферного окна, когда они хорошо усилились. Это будет открытый и тяжелый матч для обеих команд", - сказал специалист.
Добавим, что первый матч четвертьфинала ЛЧ "ПСЖ" - "Астон Вилла" стартует 9 апреля в 22:00 по киевскому времени.
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