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Тренер Барселоны: Боруссия Дортмунд - очень стабильная команда

Лига Чемпионов

Специалист ответил на вопросы журналистов

Тренер Барселоны: Боруссия Дортмунд - очень стабильная команда

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Барселоны" Ханси Флик выступил на пресс-конференции накануне первого матча четвертьфинала ЛЧ против "Боруссии Д".

"Дортмунд" - очень стабильная команда, которая играет в очень атакующий футбол. Но мы хорошо выступали дома и на выезде в Лиге чемпионов. Нам было нелегко добраться сюда, и все это благодаря очень тяжелой работе, которую все выполняли.

Нико сможет выставить хороший состав. Они сильны в обороне, и я желаю всего наилучшего их травмированным игрокам. У них очень хорошие футболисты, и очень жаль, что некоторые получили травмы, но у них достаточно игроков, чтобы покрыть их отсутствие".

Добавим, что первый поединок между командами состоится 9 апреля, а ответный матч запланирован на 15 апреля.

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Боруссия (Дортмунд) Барселона Ханси Флик
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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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