Тренер Барселоны: Боруссия Дортмунд - очень стабильная команда

Тренер "Барселоны" Ханси Флик выступил на пресс-конференции накануне первого матча четвертьфинала ЛЧ против "Боруссии Д".

"Дортмунд" - очень стабильная команда, которая играет в очень атакующий футбол. Но мы хорошо выступали дома и на выезде в Лиге чемпионов. Нам было нелегко добраться сюда, и все это благодаря очень тяжелой работе, которую все выполняли.

Нико сможет выставить хороший состав. Они сильны в обороне, и я желаю всего наилучшего их травмированным игрокам. У них очень хорошие футболисты, и очень жаль, что некоторые получили травмы, но у них достаточно игроков, чтобы покрыть их отсутствие".