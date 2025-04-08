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Экс-вратарь Арсенала о матче Лиги Чемпионов: Болельщики будут в восторге

Лига Чемпионов

Рассказал об ожиданиях от матча

Экс-вратарь Арсенала о матче Лиги Чемпионов: Болельщики будут в восторге

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Экс-вратарь "Арсенала" поделился ожиданиями от матча против "Реала" в Лиге Чемпионов.

Дэвид Симэн считает, что тренер канониров Микель Артета сосредоточен на Лиге Чемпионов больше, чем на АПЛ.

"Борьба за титул почти окончена, так что его мышление изменится. Он выставил сильную команду против "Эвертона", но сегодня мы увидим, как вернутся Томас Парти и Габриэль Мартинелли. Видно, что он сосредоточен на сегодняшней игре больше, чем на чём-либо другом", - заявил бывший голкипер.

Симэн отметил атаку "Реала" и сказал, что отсутствие Магальяеша станет проблемой для хозяев поля.

"Атакующая угроза "Реала" феноменальна, поэтому "Арсенал" знает, что должен выложиться по максимуму. Защита "Реала" дает вам шансы, но вы должны смириться с тем, что они будут забивать, и если они этого не сделают, то это будет бонусом.

Отсутствие Габриэля [Магальяеша] станет проблемой, потому что он один из сильнейших игроков "Арсенала" в игре на стандартах", - сказал вратарь.

При этом бывший игрок сказал, что болельщики будут в восторге от матча.

"Болельщики будут в восторге. Когда эта команда сыграет в полную силу, они смогут победить!", - заявил Симэн.

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Напомним, что "Арсенал" примет "Реал" в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов. Матч состоится 8 апреля и начнётся в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
BBC Sport
Опубликовал: Владислав Прийменко
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