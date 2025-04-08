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ПСЖ - Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

ПСЖ - Астон Вилла: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 09.04.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

ПСЖ - Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "ПСЖ" будет принимать на своем поле "Астон Виллу". Унаи Эмери возвращается в Париж, где он столкнется с невероятной командой Луиса Энрике.

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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в эту среду, 9-го апреля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 2.

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Трансляція матчу "ПСЖ" - "Астон Вілла"
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Астон Вилла (Бирмингем) Унаи Эмери Лига чемпионов Луис Энрике Пари Сен-Жермен Где смотреть футбол
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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