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Арсенал – Реал. АУДИО онлайн трансляция первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Арсенал – Реал. АУДИО онлайн трансляция первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

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UA-Футбол организует комментарий первого поединка четвертьфинала главного клубного европейского турнира между лондонским "Арсеналом" и мадридским "Реалом".

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Высокие ожидания и напряжение до предела: этот первый матч в частности и сама дуэль "канониров" со "сливочными" в целом способны стать украшением всего турнира. Хозяева "Эмирейтс" намерены использовать каждую возможность, чтобы заработать преимущество перед ответной встречей на "Бернабеу". А устроит ли Мадрид ничья? Сыграет ли Зинченко? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 8 апреля – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Зуев

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Владимир Зуев
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