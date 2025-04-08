Арсенал – Реал. АУДИО онлайн трансляция первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов

UA-Футбол организует комментарий первого поединка четвертьфинала главного клубного европейского турнира между лондонским "Арсеналом" и мадридским "Реалом".

Высокие ожидания и напряжение до предела: этот первый матч в частности и сама дуэль "канониров" со "сливочными" в целом способны стать украшением всего турнира. Хозяева "Эмирейтс" намерены использовать каждую возможность, чтобы заработать преимущество перед ответной встречей на "Бернабеу". А устроит ли Мадрид ничья? Сыграет ли Зинченко? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 8 апреля – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Зуев