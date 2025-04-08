Вингер ПСЖ - о матче ЛЧ против Астон Виллы: Когда вы достигаете этой стадии соревнований, везение здесь ни при чем

Накануне первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов против "Астон Виллы" левый вингер "ПСЖ" Дезире Дуэ поделился своими мыслями о предстоящей игре.

"Когда вы достигаете этой стадии соревнований, везение здесь ни при чем. Поэтому если "Астон Вилла" здесь, то это означает, что они этого заслуживают. Поэтому нельзя говорить о фаворитах. "Вилла" - хорошая команда с хорошими игроками. Мы должны быть серьезно настроены от начала и до финального свистка завтра и во втором матче также".