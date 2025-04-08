Тренер Астон Виллы - о матче ЛЧ против ПСЖ: Мы попытаемся воспользоваться всеми нашими шансами

Унаи Эмери, тренер "Астон Виллы", поделился своими эмоциями накануне первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен"

"Я провел два года здесь, в Париже, и мне очень приятно вернуться. Я вернулся впервые. Это очень особенный момент для меня, и я очень горжусь тем, что возвращаюсь сюда, играю с "Виллой" в Лиге чемпионов. Я постараюсь насладиться этим четвертьфиналом.

"Вилла" - исторический клуб, и когда я приехал сюда, я знал их историю. Завтрашний день будет особенным для всех, кто болеет за нас, и это будет большой вызов для меня и моих игроков, но мы уверены в себе. Мы попытаемся воспользоваться всеми нашими шансами", - сказал специалист.