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Тренер Астон Виллы - о матче ЛЧ против ПСЖ: Мы попытаемся воспользоваться всеми нашими шансами
Эмери настроен на победу своей команды
Getty Images / Global Images Ukraine
Унаи Эмери, тренер "Астон Виллы", поделился своими эмоциями накануне первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен"
"Я провел два года здесь, в Париже, и мне очень приятно вернуться. Я вернулся впервые. Это очень особенный момент для меня, и я очень горжусь тем, что возвращаюсь сюда, играю с "Виллой" в Лиге чемпионов. Я постараюсь насладиться этим четвертьфиналом.
"Вилла" - исторический клуб, и когда я приехал сюда, я знал их историю. Завтрашний день будет особенным для всех, кто болеет за нас, и это будет большой вызов для меня и моих игроков, но мы уверены в себе. Мы попытаемся воспользоваться всеми нашими шансами", - сказал специалист.
Добавим, что первый матч четвертьфинала ЛЧ "ПСЖ" - "Астон Вилла" стартует 9 апреля в 22:00 по киевскому времени.
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