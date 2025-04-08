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ЛЧ. Арсенал – Реал Мадрид 3:0. Болельщики канониров сегодня не уснут
Деклан Райс продал душу дьяволу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч
Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)
Главный судья: Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина)
"Арсенал" — "Реал Мадрид" 3:0
Голы: Райс (58, 70), Меріно (75)
"Арсенал": Рая — Тимбер (Уайт, 90+1), Салиба, Кивер, Льюис-Скелли — Эдегор, Парти, Райс (Тирни, 80) — Сака (Троссар, 74), Мерино, Мартинелли
"Реал Мадрид": Куртуа — Вальверде, Асенсио, Рюдигер, Алаба (Гарсия, 79) — Родриго (Диас, 85), Модрич (Васкес, 71), Камавинга, Беллингем — Мбаппе, Винисиус
Предупреждения: Парти (54) — Камавинга (70)
Удаление: Камавинга (90+4)
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