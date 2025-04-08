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ЛЧ. Арсенал – Реал Мадрид 3:0. Болельщики канониров сегодня не уснут

Лига Чемпионов

Деклан Райс продал душу дьяволу

ЛЧ. Арсенал – Реал Мадрид 3:0. Болельщики канониров сегодня не уснут

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Алексей Полищук Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)

Главный судья: Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина)

"Арсенал" — "Реал Мадрид" 3:0

Голы: Райс (58, 70), Меріно (75)

"Арсенал": Рая — Тимбер (Уайт, 90+1), Салиба, Кивер, Льюис-Скелли — Эдегор, Парти, Райс (Тирни, 80) — Сака (Троссар, 74), Мерино, Мартинелли

"Реал Мадрид": Куртуа — Вальверде, Асенсио, Рюдигер, Алаба (Гарсия, 79) — Родриго (Диас, 85), Модрич (Васкес, 71), Камавинга, Беллингем — Мбаппе, Винисиус

Предупреждения: Парти (54) — Камавинга (70)

Удаление: Камавинга (90+4)

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1 голосов
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
09.04.2025 в 00:27
Браво, БАРсенал! Это был красивый вынос тела! Оглядываясь назад, скажу, что мои предположения во многом начинают сбываться! Я говорил, что, ещё когда в групповом турнире Щесны пропустил между ног от Аталанты, он подарил итальянцам спасительную ничью. Одновременно с этим, реал был отправлен на более сильного соперника в п-офф. Сначала два матча с МС, затем два матча с АМ... И хоть реал и выбил их из турнира, но в чемпионате терял очки из-за усталости. И вот пришло время вылетать... И очень интересно, на какой турнир сделает ставку перес... Сливаться алавесу и бросить все силы на ремонтаду в ЛЧ или же попытаться догнать Барселону в чемпионате. Я предполагаю, что решение этого вопроса будет во многом зависеть, в каком турнире перес договорится с нужными арбитрами. И да... Даже не сомневаюсь... Утром из логова реала прозвучит: "перес нацелился на Райса"...."Райс уже давно на карандаше у переса".... и тд. и тп.
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Комментарии 40
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
09.04.2025 в 00:27
Браво, БАРсенал! Это был красивый вынос тела! Оглядываясь назад, скажу, что мои предположения во многом начинают сбываться! Я говорил, что, ещё когда в групповом турнире Щесны пропустил между ног от Аталанты, он подарил итальянцам спасительную ничью. Одновременно с этим, реал был отправлен на более сильного соперника в п-офф. Сначала два матча с МС, затем два матча с АМ... И хоть реал и выбил их из турнира, но в чемпионате терял очки из-за усталости. И вот пришло время вылетать... И очень интересно, на какой турнир сделает ставку перес... Сливаться алавесу и бросить все силы на ремонтаду в ЛЧ или же попытаться догнать Барселону в чемпионате. Я предполагаю, что решение этого вопроса будет во многом зависеть, в каком турнире перес договорится с нужными арбитрами. И да... Даже не сомневаюсь... Утром из логова реала прозвучит: "перес нацелился на Райса"...."Райс уже давно на карандаше у переса".... и тд. и тп.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
09.04.2025 в 00:28
на "карандаше" у райса сегодня был куртуа)))
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Баpceлиниуc
09.04.2025 в 00:25
Во втором тайме арсы просто СМЯЛИ белых крыс, просто СМЯЛИ! РОЗЧАВЫЛЫ!!! Удовлетворён! Епическая сила, как же я рад!
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0
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TIRAN (Донецк (Украина!))
09.04.2025 в 00:26
какже ярад - это какой-то новый талант из марокко?
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Баpceлиниуc
09.04.2025 в 00:28
Тиранчик, дружище, дай же я тебя обниму и дам рабоче-крестьянскую ПЯТЬ! ))
 
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Баpceлиниуc
09.04.2025 в 00:20
Ой.
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Manowar (Харьков)
09.04.2025 в 00:14
Анчелоти уходит тренировать Бразилию и готовить ее к ЧМ 2026. Будет новый тренер, который я надеюсь хорошо встряхнет команду..
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TIRAN (Донецк (Украина!))
09.04.2025 в 00:20
через океаны не уйдёт - придётся вылетать!
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Manowar (Харьков)
09.04.2025 в 00:10
Можно было бы Зину выпустить на последние минуты. Поучавствовал бы в разгроме Великого Клуба..
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TIRAN (Донецк (Украина!))
09.04.2025 в 00:11
в кабаке поучаствует)))
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Manowar (Харьков)
09.04.2025 в 00:17
Он не пьет. Жена не пускает.
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
09.04.2025 в 00:21
так а если дома с женой - это тоже "не пьёт"?
 
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Manowar (Харьков)
09.04.2025 в 00:26
дома крепче кофе они ничего не пьют..
 
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Loader (Днепр)
09.04.2025 в 00:12
Что ты имеешь в виду? Плюнуть на могилу? "Великого Клуба"?
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Manowar (Харьков)
09.04.2025 в 00:17
Хоронить Великих рано. Ещё ответка будет с Луниным. Уверен отыграюцца.
 
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Loader (Днепр)
09.04.2025 в 00:19
Никто не против посмотреть. Но в последнее время РМ тащил примерно с 0:1. Хватит ли с 0:3?
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
09.04.2025 в 00:09
и это ещё зина не выходил!
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TIRAN (Донецк (Украина!))
09.04.2025 в 00:07
Деклан Райс продав душу дияволу (с) - с головой всё в порядке, журнал?
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okolegko (Київ)
09.04.2025 в 00:06
Несподівано, але приємно. Не бачив, але одобрюю. Думав, що дідусь Карло поставить гру команди навесні, але, схоже, токсичність кільки роз’їла всю команду. Не дивно, що ПСЖ після збросу баласту у вигляді неймарів-мосьок-банок шпротів заграв новими хварбами
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1
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Andrumas (Düsseldorf)
09.04.2025 в 00:06
2 со страшных в плей-офф ЛЧ не часто увидеть! Арсенал сегодня выше всяких похвал, браво
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Море23 (Одесса)
09.04.2025 в 00:03
Судья ещё не дал 100 карточку белингему
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0
3
AndroNik (Миколаїв)
09.04.2025 в 00:02
Без допомоги суддів - жалюгідне видовище.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
09.04.2025 в 00:03
ждём её появления в ответном матче
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3
2
Лекарь (село Дарниця)
09.04.2025 в 00:01
Доречі, раз я згадав про магію. Здається, Реал її потроху втрачував з моменту відходу Тоні Крооса. Півзахист не впорався. І Модріч вже теж не молодий.
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Loader (Днепр)
09.04.2025 в 00:03
Справедливости ради, тащить в конце игры еще не разучились. Но не сегодня. И не три.
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Manowar (Харьков)
09.04.2025 в 00:00
А в атаке всё грустно у Реала...
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Manowar (Харьков)
08.04.2025 в 23:59
Лунин один точно бы потянул..
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Loader (Днепр)
09.04.2025 в 00:00
Прыгнув прямо со скамейки.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
09.04.2025 в 00:00
из-под каблука
 
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Loader (Днепр)
09.04.2025 в 00:00
 
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Баpceлиниуc
09.04.2025 в 00:19
 
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Лекарь (село Дарниця)
08.04.2025 в 23:58
Гарний ляпас! Усі голи - цукерочки. Нажаль, батьку Карлу вже пора йти. Щось зламалось в його механізмі. Немає тієї магії. Ані в Джуда, ані в Віні, ані в Родріго. З такою грою Реал нічого не візьме в цьому сезоні, треба щось міняти і негайно
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TIRAN (Донецк (Украина!))
09.04.2025 в 00:00
ждём новых обвинений в адрес барсы, арсенала, ...
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Лекарь (село Дарниця)
09.04.2025 в 00:02
Яких саме?
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
09.04.2025 в 00:03
да там есть кому и что придумывать
 
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Лекарь (село Дарниця)
09.04.2025 в 00:04
Де семе "там"?
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
09.04.2025 в 00:08
до куртуа тупых вопросов!
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
08.04.2025 в 23:58
рисовая "каша" на нос куртую. 2 порции
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TIRAN (Донецк (Украина!))
08.04.2025 в 23:57
арсенал насреал на реал-с!
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Loader (Днепр)
08.04.2025 в 23:57
Красивые голы. Райс вообще крут. Положить два с такой дистанции. Где-то далеко в песках под кондиционером плачет КР.
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