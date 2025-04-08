ЛЧ. Арсенал – Реал Мадрид 3:0. Болельщики канониров сегодня не уснут

Браво, БАРсенал! Это был красивый вынос тела! Оглядываясь назад, скажу, что мои предположения во многом начинают сбываться! Я говорил, что, ещё когда в групповом турнире Щесны пропустил между ног от Аталанты, он подарил итальянцам спасительную ничью. Одновременно с этим, реал был отправлен на более сильного соперника в п-офф. Сначала два матча с МС, затем два матча с АМ... И хоть реал и выбил их из турнира, но в чемпионате терял очки из-за усталости. И вот пришло время вылетать... И очень интересно, на какой турнир сделает ставку перес... Сливаться алавесу и бросить все силы на ремонтаду в ЛЧ или же попытаться догнать Барселону в чемпионате. Я предполагаю, что решение этого вопроса будет во многом зависеть, в каком турнире перес договорится с нужными арбитрами. И да... Даже не сомневаюсь... Утром из логова реала прозвучит: "перес нацелился на Райса"...."Райс уже давно на карандаше у переса".... и тд. и тп.