ЛЧ. Бавария - Интер 1:2. Великолепная реализация и хорошая оборона от миланцев

Лига чемпионов. 1/4 финала

08.04.2025. Альянц Арена (Мюнхен)

Главный арбитр: С. Шерер (Швейцария)

"Бавария" - "Интер“ 1:2

"Бавария": Урбиг - Станишич, Ким (Боэ 74), Дайер - Геррейро (Гнабри 74), Горецка, Киммих, Лаймер - Сане (Мюллер 74), Кейн, Олисе

"Интер": Зоммер - Бастони, Ачерби, Павар - Аугусто, Мхитарян (Фраттези 74), Чалханоглу, Барелла, Дармиан (Бисек 79) - Тюрам, Мартинес (Залевский 90)

Предупреждения: Ким 28 - Мартинес 53, Мхитарян 71, Фраттези 89, Залевский 90+4

Голы: Мюллер 85 - Мартинес 38, Фраттези 88

"Бавария" и "Интер“ сейчас идут лидерами в своих чемпионатах. Во-первых, это указывает нам насколько крутым является противостояние данных команд в четвертьфинале ЛЧ. Во-вторых, интересно же определить кто сейчас круче. В-третьих, это дуэль тренеров: молодого Компани и опытного Индзаги.

Первую часть тайма мюнхенцы владели безоговорочной инициативой. Команда много владела мячом, и старалась не просто его перекатывать, но и создавать моменты с разных позиций. Да, удары немцев не были настолько опасными, но сам факт их присутствия и элемент раскачки отмечаем.

Из тех ударов, о которых стоит упомянуть, выделяем выстрел Олисе мимо левой стойки. Кожаный зацепил соперника и вылетел на угловой. Ну и конечно стопроцентный момент Кейна. Атака "Баварии" завершилась тем, что Гари оказался в отличной позиции - оставалось только точно дать под дальнюю штангу. Для таких мастеров как английский форвард это не должно стать большой проблемой. Однако Кейн упустил этот шанс, попав в штангу.

"Интер" хорошо оборонялся, выбегал в контратаки. И что вы думаете? Одна из них завершилась голом. Насколько же элегантным получился сброс мяча от Тюрама на Мартинеса. Удар аргентинца получился не менее искусным - счет открыт. Вот такой первый тайм. Ожидали гол от одних, а увидели от других.

Похожая картина была и после перерыва. Правда, сперва миланцы попытались удвоить преимущество. Мог это сделать тот же Мартинес, но молодой Урбиг был против. В дальнейшем "Бавария" продолжила свое плановое занятие. Крутили, вертели, кружили, давили... Знаете, просматривая этот поединок вспоминался январский матч команды Компани против "Фейеноорда". Миллион атак немцев не завершились ничем, а вот соперник каким-то образом записал на табло свои 3 гола.

Однако сегодня "Бавария" забила. Ну кто, как не ветеран и настоящий многолетний лидер будет спасать? Мюллер оторвался от всех соперников, нашел свободную зону и переправил мяч в пустые ворота после прострела Лаймера. Опыт. Знал, где нужно стать.

Сразу же хозяева могли забивать второй. Но Зоммер сегодня делал все, что мог. Максимум. Не зря его признали лучшим игроком поединка. Собственно, огромная заслуга голкипера принадлежит в том, что "Интер" таки сумел победить.

Контратака, прострел с левого фланга и замыкание Фраттези. Снова в голове выскочили флешбеки с "Фейеноордом". Миланцы сделали все, что нужно: приехали, отоборонялись и аж дважды забили. Задача выполнена. Хотя, точнее половина задачи. Ведь у "Баварии" еще будет шанс все исправить через неделю.