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Ковач перед игрой с Барсой: Мы немного аутсайдеры, но приехали побеждать
Специалист высказался о предстоящем матче ЛЧ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Боруссии Д" Нико Ковач ответил на вопросы журналистов накануне первого матча четвертьфинала ЛЧ против "Барселоны".
"Я думаю, что "Барса“ завтра фаворит, но "Дортмунд" играл в финале прошлого сезона. Здесь все возможно. Мы немного аутсайдеры, но это не обязательно играет в пользу "Барселоны".
Мы знаем о качестве их нападающих, и нам придется хорошо защищаться. Мы хотим воспользоваться их слабыми сторонами и приехали сюда, чтобы попытаться выиграть игру", - сказал специалист.
Добавим, что первый поединок между командами состоится 9 апреля, а ответный матч запланирован на 15 апреля.
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