Ковач перед игрой с Барсой: Мы немного аутсайдеры, но приехали побеждать

Главный тренер "Боруссии Д" Нико Ковач ответил на вопросы журналистов накануне первого матча четвертьфинала ЛЧ против "Барселоны".

"Я думаю, что "Барса“ завтра фаворит, но "Дортмунд" играл в финале прошлого сезона. Здесь все возможно. Мы немного аутсайдеры, но это не обязательно играет в пользу "Барселоны".

Мы знаем о качестве их нападающих, и нам придется хорошо защищаться. Мы хотим воспользоваться их слабыми сторонами и приехали сюда, чтобы попытаться выиграть игру", - сказал специалист.