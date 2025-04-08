Мартинес вколотил под перекладину после скидки Тюрама пяткой. Интер вышел вперед в матче с Баварией

"Интер" в первом тайме четвертьфинала ЛЧ открыл счет в матче против "Баварии".

На 37-й минуте Тюрам после прострела с фланга совершил безупречную скидку пяткой на Лаутаро Мартинеса - аргентинец набежал на мяч и в касание отправил его в ворота мюнхенцев, внешней стороной стопы и под перекладину.

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Главный арбитр встречи решил пересмотреть эпизод с помощью системы VAR. Существовала вероятность того, что взятию ворот предшествовало положение вне игры.

После тщательного просмотра видеоповтора судья принял окончательное решение - гол Лаутаро Мартинеса был засчитан.