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Напряженное начало в Мюнхене: Интер вышел вперед в матче с Баварией
Счет открыт на 38-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер" в первом тайме четвертьфинала ЛЧ открыл счет в матче против "Баварии".
На 37-й минуте Тюрам после прострела с фланга совершил безупречную скидку пяткой на Лаутаро Мартинеса - аргентинец набежал на мяч и в касание отправил его в ворота мюнхенцев, внешней стороной стопы и под перекладину.
Однако радость "Інтера" была недолгой, ведь главный арбитр встречи решил пересмотреть эпизод с помощью системы VAR. Существовала вероятность того, что взятию ворот предшествовало положение вне игры.
После тщательного просмотра видеоповтора судья принял окончательное решение - гол Лаутаро Мартинеса был засчитан.
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