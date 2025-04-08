ПСЖ – Астон Вилла: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

9 апреля в первом четвертьфинальном матче ЛЧ 2024/25 ПСЖ дома будет принимать "Астон Виллу".

Перед этим поединком предлагаем вам освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах.

В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.