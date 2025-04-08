  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. ПСЖ – Астон Вилла: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ – Астон Вилла: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Лига Чемпионов
Обновлено

Результаты пишите в комментариях

ПСЖ – Астон Вилла: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

9 апреля в первом четвертьфинальном матче ЛЧ 2024/25 ПСЖ дома будет принимать "Астон Виллу".

Читайте такжеВингер ПСЖ - о матче ЛЧ против Астон Виллы: Когда вы достигаете этой стадии соревнований, везение здесь ни при чем

Перед этим поединком предлагаем вам освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах.

В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

По теме
yellow-arrow
Избиение Мадрида в Лондоне. Арсенал – Реал 3:0. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Гости впереди. Бавария - Интер 1:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
ЛЧ. Арсенал – Реал Мадрид 3:0. Болельщики канониров сегодня не уснут
Астон Вилла (Бирмингем) Пари Сен-Жермен квиз от UA-Футбол “ПСЖ”
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости