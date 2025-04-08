Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПСЖ – Астон Вилла: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
Результаты пишите в комментариях
Getty Images/Global Images Ukraine
9 апреля в первом четвертьфинальном матче ЛЧ 2024/25 ПСЖ дома будет принимать "Астон Виллу".
Читайте такжеВингер ПСЖ - о матче ЛЧ против Астон Виллы: Когда вы достигаете этой стадии соревнований, везение здесь ни при чем
Перед этим поединком предлагаем вам освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах.
В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Челси больше не рассчитывает на Мудрика, - The Sun
- ВСУ замедлили наступление России - известны причины
- Ротань получил неожиданный вариант с трудоустройством в украинском клубе
- Арсенал – Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Бекхэму — 50: грандиозная вечеринка в Майами в кругу семьи и звезд мирового спорта
- Нападающий Милана нашел любовь в видеоигре Call of Duty
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000
4На сайт
150 000