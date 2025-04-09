Гости впереди перед ответным поединком. Бавария - Интер 1:2. Видео голов и обзор матча

Сегодня, 8 апреля, на "Альянц Арене" прошел первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между мюнхенской "Баварией" и миланским "Интером".

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Первый гол в матче был забит на 38-й минуте нападающим "Интера" Лаутаро Мартинесом. Аргентинский форвард удачно воспользовался ошибкой в обороне "Баварии" и точным ударом отправил мяч в сетку ворот.

Во втором тайме "Баварии" удалось сравнять счет. Лаймер выполнил точный прострел в штрафную площадку "Интера", где опытный Мюллер, мастерски переправил мяч в сетку ворот.

Однако радость мюнхенцев длилась недолго. Уже вскоре "Интер" организовал стремительную контратаку. Фраттези мощным ударом с близкого расстояния не оставил шансов вратарю "Баварии", сделав счет 1:2.

Лига чемпионов. 1/4 финала

"Бавария" - "Интер" - 1:2

Голы: Мюллер 85' - Мартинес 38', Фраттези 88'

Голы:

Обзор матча: