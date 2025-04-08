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Красавец со штрафного. Арсенал забил Реалу. ВИДЕО
Райс выдал
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 8 апреля, проходит матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором "Арсенал" принимает "Реал".
Первый тайм прошел по нулям, а вот после перерыва "канониры" открыли счет.
Райс со штрафного идеально закинул под штангу Куртуа. 1:0!
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