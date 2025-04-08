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Дубль со штрафных. Арсенал уничтожает Реал. ВИДЕО
Дубль Райса
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 8 апреля, проходит матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором "Арсенал" принимает "Реал".
Первый тайм прошел по нулям, а вот после перерыва "канониры", вернее, Райс, сделал игру.
Два гола, два – со штрафных!
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2:0 дома – хороший задел!
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Арсенал" - "Реал".
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