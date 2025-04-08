Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Где Реал, где? Арсенал забил три сухих гола мадридцам. ВИДЕО
Что еще сказать при счете 3:0
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 8 апреля, проходит матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором "Арсенал" принимает "Реал".
Первый тайм прошел по нулям, а вот после перерыва "канониры", вернее, Райс, сделал игру.
Два гола, два – со штрафных!
А затем еще и третий гол Мерино.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
3:0… Неожиданный результат в матче…
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Арсенал" - "Реал".
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Damien (Kyiv)
09.04.2025 в 00:04
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Арсенал – Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 08.04.2025
- Источник раскрыл зарплату Ракицкого в Черноморце
- Ротань получил неожиданный вариант с трудоустройством в украинском клубе
- Ремейк финала ЛЧ-2010, Реал в Лондоне и Кривбасс – Динамо. Расписание футбола на 7 – 13 апреля
- Дарья Билодид – на обложке модного журнала FOSTYLEN
- Бекхэму — 50: грандиозная вечеринка в Майами в кругу семьи и звезд мирового спорта
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000
4На сайт
150 000
Комментарии 1