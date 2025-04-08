Где Реал, где? Арсенал забил три сухих гола мадридцам. ВИДЕО

Сегодня, 8 апреля, проходит матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором "Арсенал" принимает "Реал".

Первый тайм прошел по нулям, а вот после перерыва "канониры", вернее, Райс, сделал игру.

Два гола, два – со штрафных!

А затем еще и третий гол Мерино.

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3:0… Неожиданный результат в матче…

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Арсенал" - "Реал".