Голевая перестрелка в Мюнхене: Бавария сравняла, но Интер снова впереди

"Бавария" на 56-й минуте сравняла счет в матче четвертьфинала ЛЧ против "Интера".

Лаймер выполнил точный прострел в штрафную площадку "Интера", где Мюллер, оказавшись в свободной зоне, мастерски переправил мяч в сетку ворот.

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Однако, радость мюнхенцев была недолгой. Уже вскоре !Интер" организовал острую контратаку. Фраттези, воспользовавшись свободной зоной и великолепной передачей, мощным ударом с близкого расстояния пробил бессильного вратаря "Баварии", сделав счет 1:2 в пользу итальянского клуба.