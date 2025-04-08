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Голевая перестрелка в Мюнхене: Бавария сравняла, но Интер снова впереди
1:1 продержалось недолго
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" на 56-й минуте сравняла счет в матче четвертьфинала ЛЧ против "Интера".
Лаймер выполнил точный прострел в штрафную площадку "Интера", где Мюллер, оказавшись в свободной зоне, мастерски переправил мяч в сетку ворот.
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Однако, радость мюнхенцев была недолгой. Уже вскоре !Интер" организовал острую контратаку. Фраттези, воспользовавшись свободной зоной и великолепной передачей, мощным ударом с близкого расстояния пробил бессильного вратаря "Баварии", сделав счет 1:2 в пользу итальянского клуба.
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