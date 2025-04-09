Избиение Мадрида в Лондоне. Арсенал – Реал 3:0. Обзор матча и видео голов

Мадридцы, безусловно, выкарабкивались и не из таких передряг, но в этот раз пролезть в полуфинал однозначно будет очень и очень сложно. "Канониры" сыграли отличный матч, Райс положил два гола со штрафных, а Мерино добил королевский клуб. Ответный поединок – 16 апреля.

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Смотрите видеообзор первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов "Арсенал" – "Реал".

Лондон. "Эмирейтс".

"Арсенал" – "Реал" 3:0

Голы: Райс (58, 70), Мерино (75)

Гол Райса (1-й)

Гол Райса (2-й)

Гол Мерино