Впервые в клубной карьере: вечер на Эмирейтс запомнится Куртуа

Тибо Куртуа впервые в клубах топ-5 евролиг пропустил гол после прямого удара со штрафного. Речь идет о первом мяче "Арсенала" в домашней встрече Лиги чемпионов с "Реалом".

Деклан Райс реализовал штрафной со среднего расстояния. Он направил мяч в сетку вплотную к левой штанге. Несмотря на разгромный счет, бельгийский вратарь нередко спасал "сливочных".

"Канониры" нанесли 12 ударов и в 11 эпизодах мяч летел в створ. Тибо совершил 8 сейвов. За последний год только в двух встречах за "Реал" Куртуа чаще ликвидировал угрозу своим воротам. Это было в поединках Ла Лиги с "Алавесом" (10) и "Вильярреалом" (9).