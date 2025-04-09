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Впервые в клубной карьере: вечер на Эмирейтс запомнится Куртуа
Топ-команды нечасто пропускают ударом со штрафного
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Тибо Куртуа впервые в клубах топ-5 евролиг пропустил гол после прямого удара со штрафного. Речь идет о первом мяче "Арсенала" в домашней встрече Лиги чемпионов с "Реалом".
Деклан Райс реализовал штрафной со среднего расстояния. Он направил мяч в сетку вплотную к левой штанге. Несмотря на разгромный счет, бельгийский вратарь нередко спасал "сливочных".
"Канониры" нанесли 12 ударов и в 11 эпизодах мяч летел в створ. Тибо совершил 8 сейвов. За последний год только в двух встречах за "Реал" Куртуа чаще ликвидировал угрозу своим воротам. Это было в поединках Ла Лиги с "Алавесом" (10) и "Вильярреалом" (9).
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