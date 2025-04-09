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Победа Арсенала приносит АПЛ пятую путевку в ЛЧ 2025/26. Это еще не лимит для английских клубов

Лига Чемпионов

Есть вероятность, что представителей Премьер-лиги будет шесть

Победа Арсенала приносит АПЛ пятую путевку в ЛЧ 2025/26. Это еще не лимит для английских клубов

Фото - arsenal.com

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Английские команды демонстрируют хорошие результаты в плей-офф всех трех соревнований УЕФА. Это позволило стать безоговорочным лидером в борьбе за лидерство в таблице коэффициентов. Напомним, что топ-2 ассоциации получат дополнительный слот в главном еврокубке.

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Пока что коллективы АПЛ значительно опережают оппонентов из Серии А, которые не так давно остались в плей-офф без "Ромы".

Если "Манчестер Юнайтед" или "Тоттенхэм" выиграет Лигу Европы, то шестой английский клуб будет играть в общем этапе ЛЧ следующего сезона. Седьмая путевка теоретически возможна, но для этого "Арсенал" или "Астон Вилла" должен выиграть турнир и не попасть в зону Лиги чемпионов по итогам чемпионата.

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Источник:
The Guardian, Ben Jacobs
Опубликовал: Александр Симченко
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