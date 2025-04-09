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Спортивный врач не исключает, что Сака получил серьезное повреждение

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Футболист покинул поле на 74-й минуте

Спортивный врач не исключает, что Сака получил серьезное повреждение

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Дмитрий Бабелюк, спортивный врач с опытом работы в украинском футболе, высказался о досрочной замене одного из лидеров "канониров".

"Сака, возможно, травмировал голеностоп. Видео нет под рукой, но видел эпизод. В моменте, когда Сака заработал штрафной, который Райс превратил в шикарный второй гол, на нем довольно жестко сфолили.

Удар был в голеностоп, также на него довольно неудачно приземлился соперник. После столкновения Сака долго держался за место синдесмоза, что может указывать на high ankle sprain. Также его сразу же заменили, что правильно, но его еще менеджат после длительного отсутствия”.

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"Надеюсь, это всего лишь профилактика осложнений и Сака не будет покидать стадион так, как Холанд недавно. Ожидаем новостей от клуба, но, думаю, если даже травмы и нет, то Сака будет готовиться уже к ответному матчу. Надеюсь, ничего серьезного с голеностопом", – написал спортивный врач в своем Telegram.

В текущем сезоне Букайо провел 27 матчей и набрал 23 балла по системе гол+пас.

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Источник:
Hospital Pass
Опубликовал: Александр Симченко
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