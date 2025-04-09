Спортивный врач не исключает, что Сака получил серьезное повреждение

Дмитрий Бабелюк, спортивный врач с опытом работы в украинском футболе, высказался о досрочной замене одного из лидеров "канониров".

"Сака, возможно, травмировал голеностоп. Видео нет под рукой, но видел эпизод. В моменте, когда Сака заработал штрафной, который Райс превратил в шикарный второй гол, на нем довольно жестко сфолили.

Удар был в голеностоп, также на него довольно неудачно приземлился соперник. После столкновения Сака долго держался за место синдесмоза, что может указывать на high ankle sprain. Также его сразу же заменили, что правильно, но его еще менеджат после длительного отсутствия”.