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Модрич вышел на второе место по количеству матчей в ЛЧ в составе Реала

Лига Чемпионов

Побить рекорд уже вряд ли успеет

Модрич вышел на второе место по количеству матчей в ЛЧ в составе Реала

Фото: The Real Champs

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Поединок в Лондоне против "Арсенала" стал для хорватского легионера "сливочных" 133-м в самом престижном еврокубковом турнире на клубном уровне. Лука опередил Рауля Гонсалеса (132) и догнал Карима Бензема.

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Лидирует в списке Икер Касильяс, 152 раза выходивший на поле в Лиге чемпионов в футболке "лос бланкос". Также в топ-10 по этому показателю входят Серхио Рамос (129), Тони Кроос (110), Роберто Карлос (109), Марсело (102), Криштиану Роналду (101) и Гути (99).

Кроме того, Модрич провел 152-й матч в турнире в целом. Это 7-й результат в истории соревнования. Столько же сыграли Карим Бензема и Мануэль Нойер.

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Лука Модрич Реал (Мадрид)
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Источник:
Реал Мадрид
Опубликовал: Александр Симченко
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