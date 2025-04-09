Модрич вышел на второе место по количеству матчей в ЛЧ в составе Реала

Поединок в Лондоне против "Арсенала" стал для хорватского легионера "сливочных" 133-м в самом престижном еврокубковом турнире на клубном уровне. Лука опередил Рауля Гонсалеса (132) и догнал Карима Бензема.

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Лидирует в списке Икер Касильяс, 152 раза выходивший на поле в Лиге чемпионов в футболке "лос бланкос". Также в топ-10 по этому показателю входят Серхио Рамос (129), Тони Кроос (110), Роберто Карлос (109), Марсело (102), Криштиану Роналду (101) и Гути (99).

Кроме того, Модрич провел 152-й матч в турнире в целом. Это 7-й результат в истории соревнования. Столько же сыграли Карим Бензема и Мануэль Нойер.