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Интер прервал длительную домашнюю серию Баварии в ЛЧ без поражений
Все когда-то заканчивается
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер" вырвал победу в конце основного времени первой встречи ¼ финала в Мюнхене. Ломбардийцы завершили период немецкого гранда без поражений на своем поле в главном евротурнире.
Как сообщает BBC, успешная серия длилась 22 матча. В последний раз представитель Бундеслиги проигрывал в Лиге чемпионов на "Альянц Арене" в апреле 2021 года. Тогда команда на аналогичной стадии уступила ПСЖ из-за дубля Килиана Мбаппе (2:3).
Символично, что в том поединке, как и во вторник вечером, хозяева создали гораздо больше острых моментов и голевых шансов, но потерпели поражение.
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