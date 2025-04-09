Интер прервал длительную домашнюю серию Баварии в ЛЧ без поражений

"Интер" вырвал победу в конце основного времени первой встречи ¼ финала в Мюнхене. Ломбардийцы завершили период немецкого гранда без поражений на своем поле в главном евротурнире.

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Как сообщает BBC, успешная серия длилась 22 матча. В последний раз представитель Бундеслиги проигрывал в Лиге чемпионов на "Альянц Арене" в апреле 2021 года. Тогда команда на аналогичной стадии уступила ПСЖ из-за дубля Килиана Мбаппе (2:3).

Символично, что в том поединке, как и во вторник вечером, хозяева создали гораздо больше острых моментов и голевых шансов, но потерпели поражение.