Впервые в ЛЧ: Райс возглавил единоличный рейтинг

Деклан Райс оформил в Лондоне дубль в ворота "Реала" в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов. Он стал первым игроком в истории, отличившимся дважды с прямого удара со штрафного в плей-офф турнира.

Читайте также Полузащитник Арсенала забил свой дебютный и один из быстрых голов команды в Лиге Чемпионов

Весной полузащитник показывает очень результативный футбол. Он набрал 7 баллов по системе гол+пас за последние 5 недель. Всего в его активе 7 забитых мячей, 8 ассистов, а также 8 желтых карточек.

Деклан присоединился к "канонирам" летом 2023 года за 116,6 млн евро, которые ушли на счет "Вест Хэма". Райс уже отыграл 94 встречи во всех соревнованиях и оформил 30 голевых действий.