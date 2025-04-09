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Впервые в ЛЧ: Райс возглавил единоличный рейтинг

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Впервые в ЛЧ: Райс возглавил единоличный рейтинг

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Симченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Деклан Райс оформил в Лондоне дубль в ворота "Реала" в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов. Он стал первым игроком в истории, отличившимся дважды с прямого удара со штрафного в плей-офф турнира.

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Весной полузащитник показывает очень результативный футбол. Он набрал 7 баллов по системе гол+пас за последние 5 недель. Всего в его активе 7 забитых мячей, 8 ассистов, а также 8 желтых карточек.

Деклан присоединился к "канонирам" летом 2023 года за 116,6 млн евро, которые ушли на счет "Вест Хэма". Райс уже отыграл 94 встречи во всех соревнованиях и оформил 30 голевых действий.

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Арсенал (Лондон) Деклан Райс
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