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Главный тренер Арсенала прокомментировал победу над Реалом

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В Мадриде нам придется быть еще лучше 

Главный тренер Арсенала прокомментировал победу над Реалом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "канониров" Микель Артета посетил пресс-конференцию после разгромной победы над "Реалом" (3:0).

"Я очень горжусь – мы провели чрезвычайно целостную и сильную игру как команда. Это требует организованности и слаженных действий, чтобы доминировать и создавать проблемы "Реалу". Этот вечер – о двух факторах: во-первых, атмосфера, которую мы создали еще за 15 минут до стартового свистка. Я такого еще не видел. Когда ты играешь с такой энергией, с такой самоотдачей и при такой поддержке трибун – это имеет огромное значение. А во-вторых – это магические моменты, индивидуальные действия, которые решают судьбу матчей. Первые два гола Деклана идеально передают суть этого вечера.

Мы собираемся насладиться победой, потому что чувствуем, что заслуживаем ее, но понимаем, что это только первый тайм, и в Мадриде нам придется быть еще лучше, чтобы пройти дальше", – сказал Артета.

Добавим, что ответный матч состоится 16 апреля на "Сантьяго Бернабеу".

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Источник:
Arsenal FC
Опубликовал: Алексей Полищук
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