Карло Анчелотти: На Бернабеу случались и более удивительные вещи

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался после поражения от "Арсенала" (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Это болезненное поражение. Мы не ожидали такого. В первом тайме команда выглядела достаточно хорошо и организованно. Но после двух пропущенных со стандартов мы сильно просели – и ментально, и физически. Концовка матча была тяжелой, потому что мы не увидели той реакции, которую обычно демонстрирует эта команда. Последние 30 минут были очень слабыми. Здесь два вывода: до счета 0:0 я был доволен, а после – нет, реакция на голы была действительно слабой.

Мы должны сделать все возможное, чтобы отыграться. Шансы довольно мизерные, но мы должны стараться и попробуем сделать это любым способом. Посмотрим, сможем ли мы. Сейчас кажется, что шансов нет, но в футболе все быстро меняется. Никто не ожидал двух голов "Арсенала" со штрафных, но всякое бывает. Это очень сложно, но на "Бернабеу" случались и более удивительные вещи", – сказал Анчелотти.