Деклан Райс: Я буду пересматривать это всю ночь

Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс провел матч жизни на "Эмирейтс", чем помог своей команде одержать незабываемую победу над "Реалом" (3:0).

Англичанин стал первым игроком в истории, который забил два гола со штрафных в матче плей-офф Лиги чемпионов. Это были также первые его голы со штрафных в профессиональной карьере. Неудивительно, что после финального свистка он не мог поверить в то, что произошло.

"У меня просто нет слов, такого со мной еще никогда не было! Это четвертьфинал, и мы знали, как много значит этот вечер. Это действительно историческая ночь для клуба. Я так счастлив. Эти штрафные были действительно классными. Если честно, я не привык к такому количеству похвалы, медиа, людей, которые говорят, какие же это были крутые удары! Я уже несколько раз пересмотрел их, но думаю, что буду пересматривать это всю ночь. Это невероятный момент, я до сих пор не верю.

Как только первый залетел, я подумал: "Вот это да – мой первый гол со штрафного!" И тогда появилась уверенность во втором. Подумал: "А почему бы и нет? Что я теряю?" Хотел пробить через стенку, но подумал: "У меня есть свободная сторона вратаря, если получится – будет хорошо". Я много это отрабатывал. Итак, да – оба залетели, и это магические мгновения. Они останутся со мной навсегда", – сказал Райс.