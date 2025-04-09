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Деклан Райс: Я буду пересматривать это всю ночь

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Историческая ночь

Деклан Райс: Я буду пересматривать это всю ночь

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс провел матч жизни на "Эмирейтс", чем помог своей команде одержать незабываемую победу над "Реалом" (3:0).

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Англичанин стал первым игроком в истории, который забил два гола со штрафных в матче плей-офф Лиги чемпионов. Это были также первые его голы со штрафных в профессиональной карьере. Неудивительно, что после финального свистка он не мог поверить в то, что произошло.

"У меня просто нет слов, такого со мной еще никогда не было! Это четвертьфинал, и мы знали, как много значит этот вечер. Это действительно историческая ночь для клуба. Я так счастлив. Эти штрафные были действительно классными. Если честно, я не привык к такому количеству похвалы, медиа, людей, которые говорят, какие же это были крутые удары! Я уже несколько раз пересмотрел их, но думаю, что буду пересматривать это всю ночь. Это невероятный момент, я до сих пор не верю.

Как только первый залетел, я подумал: "Вот это да – мой первый гол со штрафного!" И тогда появилась уверенность во втором. Подумал: "А почему бы и нет? Что я теряю?" Хотел пробить через стенку, но подумал: "У меня есть свободная сторона вратаря, если получится – будет хорошо". Я много это отрабатывал. Итак, да – оба залетели, и это магические мгновения. Они останутся со мной навсегда", – сказал Райс.

Добавим, что в этом сезоне на счету Райса 7 голов и 8 ассистов в 43-х матчах за "Арсенал" во всех турнирах.

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Источник:
Arsenal FC
Опубликовал: Алексей Полищук
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