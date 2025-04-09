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Барселона - Боруссия Д. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Барселона - Боруссия Д: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 09.04.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" примет дортмундскую "Боруссию". На стадии основного этапа эти команды уже провели очную встречу - победителем из нее со счетом 3:2 вышел каталонский клуб.
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Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени в среду, 9-го апреля. Онлайн видеотрансляцию игры вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.
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