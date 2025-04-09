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"Нам повезло". Беллингем прокомментировал разгром Реала в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

Все закончилось не худшим образом

"Нам повезло". Беллингем прокомментировал разгром Реала в Лиге чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем оценил разгромное поражение от "Арсенала" (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Мы не были близки к положительному результату. "Арсенал" был очень хорош.

Знаю, что два их гола были забиты со штрафных и вследствие высочайшего индивидуального мастерства, но, честно говоря, они могли забить гораздо больше. Нам повезло, что мы отделались тремя", - цитирует англичанина УЕФА.

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Арсенал (Лондон) Лига чемпионов Реал (Мадрид) Джуд Беллингем
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
09.04.2025 в 10:04
Мужик. Говорит прямо. В отличии от банкротов-шлемазлов
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
09.04.2025 в 10:04
Мужик. Говорит прямо. В отличии от банкротов-шлемазлов
Ответить
0
0

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