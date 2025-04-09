"Нам повезло". Беллингем прокомментировал разгром Реала в Лиге чемпионов

Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем оценил разгромное поражение от "Арсенала" (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Мы не были близки к положительному результату. "Арсенал" был очень хорош.

Знаю, что два их гола были забиты со штрафных и вследствие высочайшего индивидуального мастерства, но, честно говоря, они могли забить гораздо больше. Нам повезло, что мы отделались тремя", - цитирует англичанина УЕФА.