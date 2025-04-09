  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Киммих - после 1:2 с Интером: Незаслуженное поражение Баварии
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Киммих - после 1:2 с Интером: Незаслуженное поражение Баварии

Лига Чемпионов

Еще есть шанс все изменить

Киммих - после 1:2 с Интером: Незаслуженное поражение Баварии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Хавбек "Баварии" Йозуа Киммих высказался о поражении в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов против "Интера" (1:2).

"Это, конечно, не было нашим лучшим выступлением в сезоне, но это было и незаслуженное поражение. Результат не вызывает восторга. Но мы все чувствуем, что что-то еще возможно", — сказал Киммих.

Ответный матч между командами состоится 16 апреля в Италии.

Читайте такжеГости впереди перед ответным поединком. Бавария - Интер 1:2. Видео голов и обзор матча

По теме
yellow-arrow
Васкес: Если и есть команда, способная переломить ситуацию, то это - Реал
yellow-arrow
Наставник Баварии поделился мыслями после поражения от Интера
yellow-arrow
Симоне Индзаги прокомментировал победу над Баварией 
Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Интер (Милан) Йозуа Киммих
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости