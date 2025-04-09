Киммих - после 1:2 с Интером: Незаслуженное поражение Баварии

Хавбек "Баварии" Йозуа Киммих высказался о поражении в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов против "Интера" (1:2).

"Это, конечно, не было нашим лучшим выступлением в сезоне, но это было и незаслуженное поражение. Результат не вызывает восторга. Но мы все чувствуем, что что-то еще возможно", — сказал Киммих.

Ответный матч между командами состоится 16 апреля в Италии.



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