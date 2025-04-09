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Симоне Индзаги прокомментировал победу над Баварией 

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Надо развить успех

Симоне Индзаги прокомментировал победу над Баварией 

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Интера" Симоне Индзаги поделился эмоциями после победы над "Баварией" (2:1) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

"Поздравляю игроков. Больше самого результата я ценю то, как мы играли. Но мы понимаем, что это только первый тайм противостояния, и соперник очень сильный. Несмотря на это, мы действовали на равных с "Баварией", проявили решительность и смелость. Это результат высочайшего уровня, и мы счастливы.

Мы много говорили о том, как играть. Надо было держать мяч и играть с характером. Мы хорошо провели первый тайм, затем "Бавария" мощно начала вторую половину, но мы сохранили спокойствие и концентрацию – это доказал наш гол в конце. Теперь должны использовать этот результат и развить успех перед нашими болельщиками через неделю", – сказал Индзаги.

Добавим, что ответный матч состоится 16 апреля на "Сан-Сиро".

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Источник:
Inter
Опубликовал: Алексей Полищук
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