Васкес: Если и есть команда, способная переломить ситуацию, то это - Реал

Защитник мадридского "Реала" Лукас Васкес проанализировал крупное поражение от "Арсенала" (0:3) в первом поединке четвертьфинала Лиги чемпионов.

"Мы не играли хорошо. "Арсенал" играл блестяще, создал много моментов и отлично прессинговал, а мы просто не смогли найти свою игру. У нас были моменты на половине поля соперника, но мы не могли долго владеть мячом и запереть их на своей половине. Это и стало решающим фактором.

После перерыва мы не прибавили в скорости, не смогли войти в ритм игры и хорошо держать мяч. Это был не лучший вечер для нас.

Это сложно, но если какая-то команда в мире и может переломить ситуацию, то это мы перед своими болельщиками на своем поле. В среду мы увидим другой поединок, и если мы все будем держаться вместе, то пройдем через это.

Мы не привыкли проигрывать две встречи подряд. Все, что мы можем сделать - это продолжать усердно работать, верить в себя больше, чем когда-либо. Эта команда заслуживает всеобщего доверия. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы отыграться", - сказал Васкес.