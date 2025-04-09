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Наставник Баварии поделился мыслями после поражения от Интера
Верит во второй матч
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Баварии" Венсан Компани пообщался с прессой после домашнего поражения (1:2) от "Интера" в рамках первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов.
"У нас были шансы забить больше одного гола. У них также есть качество в атаке, с ними никогда не бывает безопасно, но мы также были опасными и имели моменты. Мы доминировали во втором тайме и играли смело. Обидно пропустить второй гол, но ответственность всегда на нас. Милан на выезде – это сложно, но мы не выходим из этого матча слишком негативно. Мы получим шанс снова в Милане. Это лишь перерыв, мы все еще верим, что имеем шанс на выезде. Но сначала мы сыграем с "Боруссией", а затем в воскресенье полностью сосредоточимся на ответном матче", – сказал Компани.
Добавим, что ответный матч состоится 16 апреля на "Сан-Сиро".
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