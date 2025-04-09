Томас Мюллер: Мы, безусловно, представляли себе первый матч иначе

Легенда "Баварии" Томас Мюллер забил единственный гол своей команды в поражении против "Интера" (1:2) в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов. После матча он поделился своими мыслями с прессой.

"Мы, безусловно, представляли себе первый матч иначе. Но мы знаем, что еще есть ради чего играть. Мы пытались отыграться – и сделали это. Нам нужно было лучше действовать в эпизоде перед вторым пропущенным голом. Возможно, на старте мы действовали слишком осторожно, хотя и хотели играть агрессивно. Если бы удар Гарри Кейна превратился в гол, мы бы повели 1:0, и игра, вероятно, сложилась бы иначе", – сказал Мюллер.

Добавим, что в этом сезоне на счету Мюллера 6 голов и 5 ассистов в 37 матчах за "Баварию" и всех турнирах.