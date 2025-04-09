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"Думал, что я хорошо выстроил стенку". Куртуа прокомментировал голы Райса в свои ворота
Отметил вину полевых
Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа дал комментарий после поражения в четвертьфинале Лиги чемпионов в матче с "Арсеналом" (0:3).
Дубль в ворота бельгийца точными ударами со штрафных оформил Деклан Райс, еще один гол забил Микель Мерино.
"Я думал, что я хорошо выстроил стенку перед первым голом. Я всегда добавляю дополнительного игрока к стенке, чтобы избежать подкрутки, однако Райс все равно его обкрутил. Я знал, что он хорошо пробивает штрафные, но не ожидал, что он так умеет подкручивать. Относительно второго гола, не думаю, что ему удалось бы пробить лучше, сколько бы он ни старался. К двум штрафным привели необязательные фолы, в них не было необходимости. Когда играешь против команды, которая хорошо выполняет стандарты, таких фолов надо избегать. Я продолжу изучать соперника перед вторым матчем.
Трудно отыграться после 0:3, но мы хорошо играем на своем поле, и нам нужна вера фанов в команду. Мы сделаем все важное", - сказал Куртуа.
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