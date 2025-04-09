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Главная звезда Реала верит в камбэк в матче против Арсенала в четвертьфинале Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Он абсолютно уверен в этом

Главная звезда Реала верит в камбэк в матче против Арсенала в четвертьфинале Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Журба Автор UA-Футбол
Новина українською

Главная звезда мадридского "Реала" верит в камбэк его команды в ответном матче против лондонского "Арсенала" в четвертьфинале Лиги чемпионов после поражения в первой встрече со счетом 3:0.

Нападающий "сливочных" Килиан Мбаппе дает болельщикам королевского клуба надежду на то, что их выход в полуфинал самого престижного еврокубка возможен, оставив четкий месседж в соцсетях.

"Мы должны верить в это до самого конца", — написал Мбаппе в Инстаграм.

Главная звезда Реала верит в камбэк в матче против Арсенала в четвертьфинале Лиги чемпионов - изображение 1

Также на вопрос известного испанского журналиста Гильермо Рая из издания The Athletic о том, есть ли у "Реала" шанс на камбэк, Мбаппе ответил утвердительно: "Да, конечно, мы можем совершить камбэк".

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Напомним, что ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Арсеналом" состоится в следующую среду, 16-го апреля, на "Сантьяго Бернабеу".

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Арсенал (Лондон) Лига чемпионов Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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