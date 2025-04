Главная звезда Реала верит в камбэк в матче против Арсенала в четвертьфинале Лиги чемпионов

Главная звезда мадридского "Реала" верит в камбэк его команды в ответном матче против лондонского "Арсенала" в четвертьфинале Лиги чемпионов после поражения в первой встрече со счетом 3:0.

Нападающий "сливочных" Килиан Мбаппе дает болельщикам королевского клуба надежду на то, что их выход в полуфинал самого престижного еврокубка возможен, оставив четкий месседж в соцсетях.

Также на вопрос известного испанского журналиста Гильермо Рая из издания The Athletic о том, есть ли у "Реала" шанс на камбэк, Мбаппе ответил утвердительно: "Да, конечно, мы можем совершить камбэк".

Mbappé is still confident: "Can we come back? Yes, of course" @TheAthleticFC pic.twitter.com/XxEkYt4Xyp