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Главная звезда Реала верит в камбэк в матче против Арсенала в четвертьфинале Лиги чемпионов
Он абсолютно уверен в этом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главная звезда мадридского "Реала" верит в камбэк его команды в ответном матче против лондонского "Арсенала" в четвертьфинале Лиги чемпионов после поражения в первой встрече со счетом 3:0.
Нападающий "сливочных" Килиан Мбаппе дает болельщикам королевского клуба надежду на то, что их выход в полуфинал самого престижного еврокубка возможен, оставив четкий месседж в соцсетях.
"Мы должны верить в это до самого конца", — написал Мбаппе в Инстаграм.
Также на вопрос известного испанского журналиста Гильермо Рая из издания The Athletic о том, есть ли у "Реала" шанс на камбэк, Мбаппе ответил утвердительно: "Да, конечно, мы можем совершить камбэк".
Mbappé is still confident: "Can we come back? Yes, of course" @TheAthleticFC pic.twitter.com/XxEkYt4Xyp— Guillermo Rai (@GuillermoRai_) April 8, 2025
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Напомним, что ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Арсеналом" состоится в следующую среду, 16-го апреля, на "Сантьяго Бернабеу".
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