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Защитник Арсенала был рад обыграть своего друга детства в четвертьфинале ЛЧ

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Одним из лучших вечеров в карьере

Защитник Арсенала был рад обыграть своего друга детства в четвертьфинале ЛЧ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Арсенал" разгромил "Реал" со счет 3:0 в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Этот поединок был особенным для защитник "канониров" Уильяма Салиба, ведь это также было противостояние с его другом детства Килианом Мбаппе, с которым они вместе играли в одной академии.

"Мне понравилось играть против Мбаппе, хотя не уверен, что ему это было приятно. Но для меня это хорошо, потому что мы выиграли и он не забил. В таких матчах нужно оставаться сосредоточенным. Мы хорошо справились, и должны сделать то же самое на следующей неделе.

Мы хотели выиграть, но, конечно, не знали, что победим дома 3:0. Мы очень счастливы, что смогли забить трижды перед нашими фанатами. Мы гордимся собой, потому что знаем, что у них лучший игрок в мире, поэтому мы очень рады, что смогли сохранить свои ворота "сухими". Мы должны теперь взять это за урок и повторить успех на следующей неделе. Это один из лучших дней в моей карьере, и я надеюсь, что не последний", – сказал Салиба.

Добавим, что ответный матч состоится 16 апреля на "Сантьяго Бернабеу".

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Источник:
Hayters TV
Опубликовал: Алексей Полищук
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