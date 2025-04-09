Капитан Интера прокомментировал победу над Баварией

"Интер" продемонстрировал характер, завершив 22-матчевую беспроигрышную домашнюю серию "Баварии" в Лиге чемпионов (2:1). Первый гол забил капитан итальянцев Лаутаро Мартинес. После матча он поделился своими мыслями с прессой.

"Мой гол? Я выиграл борьбу и увидел свободное пространство. Маркус отдал мне невероятную передачу. Я собирался пробивать левой, но передумал – и к счастью, получился великолепный удар, который вывел нас вперед.

Мы очень сильно хотели одержать эту победу после ничьей в Парме. Мы хотели доказать свою ценность. Мы много говорили между собой и хотим продолжать расти и побеждать. Мы продемонстрировали настоящий характер и высокое качество. Мы провели фантастическую игру, и на таком стадионе ребята показали, на что способны, и как гордо носят эту футболку", – сказал Лаутаро.