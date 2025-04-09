Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кейн: Мюллер - легенда Баварии, и всегда будет ею
Харри высказался о своем одноклубнике
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Баварии" Гарри Кейн прокомментировал гол своего одноклубника Томаса Мюллера в недавнем матче против "Интера" (1:2) в рамках четвертьфинала ЛЧ.
"Я очень рад за него. Он оказал большое влияние, когда вышел на поле. Не только потому, что забил гол, он попадал в опасные зоны почти как второй нападающий.
Томас - легенда этого клуба, и всегда будет ею. Мне грустно видеть, что он уходит. Мне приятно играть с ним", - сказал Кейн.
Читайте такжеКапитан Интера прокомментировал победу над Баварией
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Сырский назвал количество людей, которое ВСУ нужно мобилизовать ежемесячно
- Почему Челси должен выиграть Лигу конференций. Это может стать спасательным жилетом для Шахтера
- Сенсации в Лиге чемпионов, травма Ризныка, новый клуб для Де Брюйне, интерес к Марченко из Франции. Главные новости за 8 апреля
- Арсенал – Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 08.04.2025
- Дарья Билодид – на обложке модного журнала FOSTYLEN
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000
4На сайт
150 000