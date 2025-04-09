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Кейн: Мюллер - легенда Баварии, и всегда будет ею

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Харри высказался о своем одноклубнике

Кейн: Мюллер - легенда Баварии, и всегда будет ею

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Форвард "Баварии" Гарри Кейн прокомментировал гол своего одноклубника Томаса Мюллера в недавнем матче против "Интера" (1:2) в рамках четвертьфинала ЛЧ.

"Я очень рад за него. Он оказал большое влияние, когда вышел на поле. Не только потому, что забил гол, он попадал в опасные зоны почти как второй нападающий.

Томас - легенда этого клуба, и всегда будет ею. Мне грустно видеть, что он уходит. Мне приятно играть с ним", - сказал Кейн.

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Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Харри Кейн
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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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