Кейн: Мюллер - легенда Баварии, и всегда будет ею

Форвард "Баварии" Гарри Кейн прокомментировал гол своего одноклубника Томаса Мюллера в недавнем матче против "Интера" (1:2) в рамках четвертьфинала ЛЧ.

"Я очень рад за него. Он оказал большое влияние, когда вышел на поле. Не только потому, что забил гол, он попадал в опасные зоны почти как второй нападающий.

Томас - легенда этого клуба, и всегда будет ею. Мне грустно видеть, что он уходит. Мне приятно играть с ним", - сказал Кейн.