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Артета советовался с Гвардиолой перед матчем против Реала в Лиге чемпионов

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Испанские наставники объединили усилия

Артета советовался с Гвардиолой перед матчем против Реала в Лиге чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета рассказал, что он получил определенные подсказки от Пепа Гвардиолы накануне первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала" (3:0).

"В последние дни я разговаривал с ним. Да, нам надо было поговорить. Мне очень повезло, что рядом со мной всегда были очень хорошие и опытные люди, которые мне постоянно помогают. Я многому научился у него, не только с точки зрения футбола, но и по жизненному опыту".

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Напомним, что ответный матч между "Реалом" и "Арсеналом" состоится 16-го апреля в 22:00 по киевскому времени.

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Арсенал (Лондон) Лига чемпионов Микель Артета Реал (Мадрид) Пеп Гвардиола
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Источник:
HaytersTV
Опубликовал: Андрей Журба
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