Артета советовался с Гвардиолой перед матчем против Реала в Лиге чемпионов

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета рассказал, что он получил определенные подсказки от Пепа Гвардиолы накануне первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала" (3:0).

"В последние дни я разговаривал с ним. Да, нам надо было поговорить. Мне очень повезло, что рядом со мной всегда были очень хорошие и опытные люди, которые мне постоянно помогают. Я многому научился у него, не только с точки зрения футбола, но и по жизненному опыту".