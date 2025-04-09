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Артета советовался с Гвардиолой перед матчем против Реала в Лиге чемпионов
Испанские наставники объединили усилия
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета рассказал, что он получил определенные подсказки от Пепа Гвардиолы накануне первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала" (3:0).
"В последние дни я разговаривал с ним. Да, нам надо было поговорить. Мне очень повезло, что рядом со мной всегда были очень хорошие и опытные люди, которые мне постоянно помогают. Я многому научился у него, не только с точки зрения футбола, но и по жизненному опыту".
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Напомним, что ответный матч между "Реалом" и "Арсеналом" состоится 16-го апреля в 22:00 по киевскому времени.
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