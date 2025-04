Даже летели стулья. Фанаты ПСЖ и Астон Виллы подрались между собой в Париже. Видео

Фанаты "ПСЖ" и "Астон Виллы" подрались между собой в Париже.

В сеть попали кадры, на которых болельщики подрались между собой у бара. Стулья использовались в качестве оружия и летели во все стороны. Также видны столкновения между фанатами с использованием кулаков.

PSG and Aston Villa fans clashing in Paris ahead of tomorrows game. ???? pic.twitter.com/pkw56M32JG