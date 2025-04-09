Даже летели стулья. Фанаты ПСЖ и Астон Виллы подрались между собой в Париже. Видео

Фанаты "ПСЖ" и "Астон Виллы" подрались между собой в Париже.

В сеть попали кадры, на которых болельщики подрались между собой у бара. Стулья использовались в качестве оружия и летели во все стороны. Также видны столкновения между фанатами с использованием кулаков.

PSG and Aston Villa fans clashing in Paris ahead of tomorrows game. ???? pic.twitter.com/pkw56M32JG — Football Away Days (@FBAwayDays) April 8, 2025

В Париж приехало около 3 тысяч фанатов английского клуба. Поскольку для "Астон Виллы" было выделено 2000 билетов, то тысяче фанатов придётся наблюдать за любимой командой в пабах.

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Напомним, что матч между "ПСЖ" и "Астон Виллой" состоится 9 апреля и начнётся в 22:00 по киевскому времени.