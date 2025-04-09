Защитник Реала верит в камбэк команды после разгромного поражения от Арсенала в ЛЧ

Защитник мадридского "Реала" Рауль Асенсио поделился своими мыслями после сокрушительного поражения от лондонского "Арсенала" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 3:0.

"Это была очень тяжелая игра. Мы будем работать над тем, чтобы переломить ситуацию в свою пользу в ответном матче. Если в мире и есть команда, которая способна на камбэк в этой ситуации, то эта команда - "Реал Мадрид". В клубе все уверены в нашей способности отыграться", - сказал Асенсио.