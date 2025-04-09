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Защитник Реала верит в камбэк команды после разгромного поражения от Арсенала в ЛЧ

Лига Чемпионов

Если в мире и есть команда, которая способна на камбэк, то это Реал (с)

Защитник Реала верит в камбэк команды после разгромного поражения от Арсенала в ЛЧ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник мадридского "Реала" Рауль Асенсио поделился своими мыслями после сокрушительного поражения от лондонского "Арсенала" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 3:0.

"Это была очень тяжелая игра. Мы будем работать над тем, чтобы переломить ситуацию в свою пользу в ответном матче. Если в мире и есть команда, которая способна на камбэк в этой ситуации, то эта команда - "Реал Мадрид". В клубе все уверены в нашей способности отыграться", - сказал Асенсио.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Арсеналом" состоится 16 апреля.

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Арсенал (Лондон) Реал (Мадрид) Рауль Асенсио
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Источник:
Реал
Опубликовал: Екатерина Власова
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